Thiem und Pisati: Liebes-Urlaub am Neusiedler See?

Flamme. Erst an der Alten Donau, dann in der Wiener Innenstadt. Zweimal sah man XXXLutz-Werbe-Beauty Chiara Pisati (24) und Tennis-Star Dominic Thiem (26) bereits gemeinsam in der Öffentlichkeit. ÖSTERREICH berichtete exklusiv und zeigte auch das erste Foto der beiden beim romantischen Dinner im Dots auf der Mariahilfer Straße.

Urlaub nach der Rückkehr aus Kitzbühel

Entspannt. Bis zum 8. August kann Dominic Thiem nun noch entspannen und Zeit in die gerade aufflammende Liebe stecken. Nach seiner Rückkehr aus Kitzbühel hieß es, er würde sich nun Urlaub gönnen. Wo, bleibt sein Geheimnis. Gerüchten zufolge soll er sich aber in sein Haus in Weiden zurückgezogen haben und den Neusiedler See genießen, bis er sechs Wochen auf Tour geht.

Warten auf die öffentliche Liebes-Bestätigung

Entspannt. Bisher wollten sich weder Dominic noch Chiara zu den Liebes-Gerüchten äußern. Freunde der beiden geben sich dafür umso redefreudiger. Laut diesen sei alles noch zu frisch, um in der Öffentlichkeit darüber zu sprechen. Fans der beiden warten also momentan noch vergebens auf gemeinsame Urlaubsbilder. Wenn man sich an Thiems Beziehung mit Kristina Mladenovic zurückerinnert, war die Situation ähnlich. Gemeinsame Selfies gab es erst nach ein paar Monaten.