Ticket-Run auf Turbobier im Volkstheater

Turbobier rocken am 13. November im Volkstheater. Ab 10 Uhr gibt‘s die Tickets.

Erst Mitte August ließen Turbobier 3.000 Fans in der Arena ausflippen. Das erste große Rock-Konzert in der Pandemie. Mit Vorab-Impfung von Dr. Marco Pogo höchstpersönlich und ohne einen einzigen Corona-Fall.

Subkultur. Jetzt schlägt der Chef der Bierpartei ganz neue Wege ein. Unter dem Motto „Subkultur in der Hochkultur“ hat er am 13. November das ehrwürdige Volkstheater gebucht. Der Vorverkauf für den Punk-Hit startet am Montag den 6. September um 10 Uhr.

Logen. „Das wird das allererste Turbobier-Konzert mit Logenplätzen. Es gibt dafür drei verschiedene Preiskategorien.“ Die Tickets kosten zwischen 19 und 35 Euro.