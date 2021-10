× TikTok-Star sorgt für Polizei-Einsatz in Wien

Der bekannte deutsche TikTok-Star JamooTV wird auch in Österreich als Star gefeiert.

Wien. Die Ankunft des TikTok-Stars JamooTV (4,2 Millionen Follower) in Wien beim Einkaufszentrum Q19 sorgte am Wochenende für tumultartige Szenen. Hunderte Fans stürmten das Shoppingcenter und versuchten zu ihrem Idol vorzukommen. Offenbar war der Andrang so groß, dass ein geplantes Fan-Treffen abgebrochen werden musste.

Wie Fotos zeigen, war auch die Polizei war vor Ort, weil der Ansturm der Fans so riesig war.

Der 24-jährige Mann aus Hannover ist nicht nur auf TikTok aktiv, sondern betreibt auch erfolgreich einen Youtube-Channel und einen Instagram-Account – auch dort kann er auf eine große Fangemeinde zählen. Vermarktet wird JamooTV von der Kölner Influencer-Agentur Goodlife Management.