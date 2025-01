TV-Koch Robert Letz ist jetzt "unter der Haube"

Der TV-Koch tritt mit der Auszeichnung "Golden Cloche" in die Fußstapfen von Heinz Reitbauer und Wolfgang Puck

Am Montag lud der Gastronomie Club Wien mit Obmann Wolfgang Peschka, zum Neujahrsempfang – mit 250 Gästen aus der Wiener Gastronomie und deren wichtigsten Partnern wurde das neue Jahr willkommen geheißen. Feierlicher Höhepunkt war die Verleihung der "Goldenen Cloche" an den österr. Spitzenkoch Robert Letz - zur Würdigung seiner Leistungen für die österr. Gastronomie und als Ansporn für den so wichtigen Nachwuchs der Branche, seinem erfolgreichen Karrierebeispiel nachzufolgen. Die Laudatio hielt Fachgruppenobmann der Gastronomie Wien, KR Peter Dobcak.

Peter Dobcak mit Robert Letz © Weinwurm Fotografie ×

Robert Letz reiht sich damit in die prominente Galerie der Empfänger dieser Auszeichnung ein, wie einst vor ihm etwa Heinz Reitbauer, Kurt Guttenbrunner oder Hollywood-Star-Koch Wolfgang Puck. Zu den Gästen der Veranstaltung zählten auch zahlreiche Prominente wie ORF-Lady Eva Pölzl, "Mr. Ferrari" Heribert Kasper, Sänger Andy Lee Lang, Kobe-Beef-Züchter Gerhard Zadrobilek, Zauberer Nikolaus Fortelini und viele mehr.

Gerhard Zadrobilek mit Partnerin, Thomas Peschta © Weinwurm Fotografie ×

Befeuert durch die hervorragende Band rund um Michael Mold & seine Jazzophoniker steuerte der beschwingte Abend, der im Stil der goldenen Zwanziger gehalten wurde, seinen weiteren festlichen Höhepunkt bei.