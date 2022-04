Victoria Swarovski: Bereit für ein Baby

Selten, aber doch gewährt Victoria Swarovski Einblicke in ihr Privatleben.

Wunsch. Wenn man ihr Instagram-Profil ansieht, könnte man glauben, dass Victoria Swarovski Single ist. Foto-Shoots, Moderation, Urlaube – die Kristall-Erbin setzt sich perfekt in Szene. Auffällig dabei ist, dass Ehemann Werner Mürz dabei nie zu sehen ist. „Ich komme abends alleine ins Hotel, wache morgens alleine auf“, so Victoria zur Bild-Zeitung. Eine Tatsache, die ihr nicht immer leichtfällt und die sie schon bald ändern möchte. „Oft überlege ich mir, dass es doch schön wäre, weniger weg zu sein. Mein Zuhause ist nun mal bei meinem Mann und nicht irgendwo im Hotelzimmer“, seufzt die Let’s Dance-Moderatorin.

Ihr Mann würde sie dabei sofort unterstützen, erzählt sie weiter. Auch das Thema Kinder steht bei dem Paar aktuell im Raum. „Mein Mann liebt Kinder und ich hätte sehr gerne schon bald ebenfalls Kinder. Ich möchte auf keinen Fall den Zeitpunkt verpassen und freue mich darauf, meine eigene Familie zu gründen“, blickt Swarovski in die nahe Zukunft. Bis es so weit ist, übt Victoria das Mama-Sein an ihren beiden süßen Hündchen.