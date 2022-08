Wallentin und Schalko ''sind kein Liebespaar''

Der Präsidentschaftskandidat und die Millionärin sollen nur befreundet sein.

Paarlauf. Es waren einige Fotos auf Instagram, die in den letzten Wochen für Furore sorgten. Darauf zu sehen waren der Anwalt und Kandidat für das Amt des Bundespräsidenten Tassilo Wallentin und die ehemalige Lebensgefährtin von Immo-Milliardär Georg Stumpf, Patricia Schalko. Gerüchte über eine süße Lovestory machten die Runde. Aus dem Umfeld des vermeintlichen Paares, ist aber nun anderes zu vernehmen.

Gemeinsame Fotos von Instagram gelöscht

Freunde. Wallentin und Schalko sollen nur eng befreundet sein, aber kein Paar, wie Insider berichten. Auch die wenigen gemeinsamen Fotos auf Instagram sind inzwischen auf beiden Profilen verschwunden. Vor wenigen Tagen postete Schalko noch ihre Unterstützung von Wallentin bei dessen Kandidatur. Inzwischen sind auf ihrem Profil fast ausschließlich Urlaubs­fotos mit ihrem Sohn zu sehen, etwa am Wörthersee oder kürzlich in Griechenland. Eigentlich ­schade, denn Schalko wäre mit Sicherheit eine glamouröse First Lady.