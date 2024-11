Walter & Susi Temmer: Die Austro-Geissens sind zurück im Trash-TV

Das schräge Millionärspaar Susi und Walter Temmer aus Leibnitz sorgt ab 25. November wieder für beste Unterhaltung vor den Bildschirmen.

Das Warten hat ein Ende: „Die Temmers“ kehren zurück! Am Montagabend um 20:15 Uhr starten die schillernden Millionenstars aus Leibnitz in die dritte Staffel ihrer Erfolgsserie auf der Streaming-Platform Joyn. Fans dürfen sich auf eine geballte Ladung Unterhaltung freuen, denn Walter und Susi Temmer geben erneut tiefe Einblicke in ihr außergewöhnliches Leben.

"Die Temmers" © Die Temmers ×

Mallorca: Luxusurlaub und Lachgarantie

Die Dreharbeiten fanden im September auf der sonnigen Baleareninsel Mallorca statt, wo sich das Glamour-Paar nicht nur mit Rocksängerin Antonia und Entertainer Lorenz Büffel traf, sondern auch seine Expertise im Bereich Online-Auftritt mitteilte. Ganz nach dem Motto: Arbeiten, wo andere Urlaub machen. Neben Luxus-Immobilienbesichtigungen und Star-Begegnungen stand vor allem eines im Mittelpunkt: Der charismatische Mix aus Chaos und Charme, der die Temmers so "einzigartig" macht.

"Die Temmers" © Die Temmers ×

Kinderwunsch? Susi hat klare Worte

Susi Temmer © Die Temmers

Ein Thema, das in der neuen Staffel erstmals angesprochen wird: der Kinderwunsch. Doch Susi bringt mit einem Augenzwinkern Klarheit: „Ich habe ja schon ein großes Kind – meinen Walter! Der braucht so viel Aufmerksamkeit, dass ich mir kein weiteres Kind vorstellen kann.“ Diese Dynamik zieht sich durch die gesamte Staffel. Ob vergessene Bordkarten, verlorene Koffer oder Walters Magen, der schneller leer ist als der Akku seines Handys – die beiden sorgen für Chaos mit Stil. Susis Geheimrezept für Harmonie: „Ein bisschen kuscheln und noch mehr Liebe. So endet jeder Stress in einer Umarmung.“

Partykracher am Ballermann

Natürlich darf auch der typische Mallorca-Spaß nicht fehlen. Walter liefert sich ein episches Bier-Wetttrinken mit einem jungen deutschen Urlauber – und verliert dabei nicht nur den Wettkampf, sondern gewinnt auch neue Fans. Besonders charmant: Die deutsche Partygruppe erkennt die Temmers aus den sozialen Netzwerken, was für ausgelassene Stimmung sorgt.

"Die Temmers" © Die Temmers

Susi zeigt sich währenddessen von einer nachdenklichen Seite. Beim Anblick der feiernden Jugendlichen spielt sie mit dem Gedanken, erwachsene Kinder zu adoptieren: „Mit 20-oder 25-Jährigen Party zu machen, stelle ich mir echt lustig vor!“ Walter ergänzt mit seiner typischen Schlagfertigkeit: „Ballermann ist einfach – aber ich mag das Primitivere.“

Die dritte Staffel von „Die Temmers“ verspricht jede Menge Lacher, Luxus und eine Prise Nachdenklichkeit. Ob im Luxus-Suite-Chaos, bei der Ankunft mit Verspätung oder mitten in der Party-Masse – die Temmers wissen, was ihre Fans von ihnen erwarten...