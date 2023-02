× Winslet wird in Wien zur Diktatorin

Bei Dreh auf Böse gestylt. Privat im Schlabberlook – Kate Winslet in Wien.

Auftritt. Eindringlicher Blick, strenge Frisur und eine blaue Uniform mit Gold-Applikationen. Kate Winslet zeigt sich im Wien als Machthaberin eines totalitären Regimes. Das erste offizielle Foto vom Dreh der HBO-Serie The Palace wurde im Palais Liechtenstein geknipst. Dort stand die Hollywood-Queen von Montag bis Donnerstag vor der Kamera. Nach einer wahren Meisterleistung ihres Make-up-Teams, denn bei ihrer Wien-Ankunft letzten Freitag war Winslet fast nicht zu erkennen: Brille, zurückgebundenes Haar und Schlabber-Look.

© all ×

Privat ganz leger. Winslet bei der Ankunft in Wien

Make-up-Wunder. Fast eine Stunde dauert die Verwandlung. Dafür wurde am Schillerpark eine eigene „Schmink City“ errichtet. Ein Dutzend Wohnwägen für Visagisten, blickdichte Zäune, strenge Security. Winslet fuhr Montag früh erstmals mit einer abgedunkelten Limousine vor. Nicht aus dem nahen Le Méridien Hotel, wo u.a. Regisseur Stephen Frears und Co-Star Matthias Schoenaerts logieren, sondern aus dem deutlich feudaleren Palais Coburg. Dort hat sie sich versteckt.

Fahrplan. Nächste Woche soll im Schloss Schönbrunn gedreht werden. In der Folge auch in der Innenstadt. Die Visagisten für The Palace sind bis zum 26. Februar gebucht. Dann übersiedelt der Dreh nach England.