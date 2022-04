Wolfgang Ambros rockt zum Bestpreis

Am 17. Mai startet Wolfgang Ambros seine große Jubiläums-Tour. Jetzt Bestpreis auf ticket24.at sichern!

Jüngst hat er seinen 70er mit einem Thermen-Besuch, der Best-Of-CD "Für immer jung" und der von Sex, Drugs und Rock N‘ Roll geprägten Biografie "A Mensch möcht i bleib'n" gefeiert. Jetzt legt Austropop-Kaiser Wolfgang Ambros mit der großen Jubiläums-Tournee nach. Ab 17. Mai (Linz, Brucknerhaus) stehen gleich sieben große Österreich-Konzerte an Plan. Auch das nachträgliche Geburtstags-Konzert am 15. Juni in der Wiener Stadthalle.

Das sind die Tourdaten von Wolfgang Ambros:

17. Mai Linz, Brucknerhaus

18. Mai Bregenz, Festspielhaus *

25. Mai Innsbruck, Congress *

29. Mai Graz, Stadthalle

15. Juni Wien, Stadthalle

22. Juni Salzburg, Salzburgarena

1. Juli Wr. Neustadt, Arena Nova



* Kein Ticketvorteil