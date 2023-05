× Österreichs Top 10 der Woche

ÖSTERREICH präsentiert Ihnen die heimischen Prominenten der Woche.

Hier die Top Ten:

1. Teya & Salena

© ORF ×

Unser Pop-Duo zählt laut Wettanbietern kommende Woche beim Song Contest zu den Geheimfavoriten. Sorgen sie beim Finale am 13. Mai mit „Who The Hell Is Edgar?“ vielleicht ­sogar für die ganz große Überraschung?



2. Roland Weißmann

© APA/ROLAND SCHLAGER ×

Der ORF-Chef pokerte Susanne Raab komplett an die Wand und verhandelte für den ORF 800 Millionen Euro Förderung und mehr als 200 Millionen Euro Werbeumsatz. Aus seiner Sicht genial, aus Sicht aller privaten Medien eine Katastrophe.



3. Marlene Svazek

© APA/ Helmut Fohringer ×

Die junge FPÖ-Chefin wird als Vize-Landeshauptfrau in die schwarz-blaue Koalition in Salzburg einziehen. Damit wird sie nach Herbert Kickl endgültig zur mächtigsten Frau in der FPÖ.



4. Christian Ilzer

© GEPA ×

Der Sturm-Trainer brachte die „Blackies“ auf Vordermann und holte mit seinem Team am vergangenen Wochenende den Cupsieg.



5. Thomas Arnoldner

© A1/Thomas Arnoldner ×

Trotz Positionstauschs mit Plater bleibt Arnoldner als stv. CEO ein Machtfaktor bei der Telekom Austria. Sein Vertrag wurde um drei Jahre verlängert.



6. Andreas Babler

© APA/HELMUT FOHRINGER ×

Die Dynamik bei der SPÖ-Mitgliederbefragung läuft für den Traiskirchner BM: Schafft er die Sensation und wird wirklich neuer SPÖ-Chef?



7. RAF Camora

© Getty Images ×

Der Rap-Star ist Headliner am Eröffnungstag des Donauinselfests. Seine Fans werden das Event wohl stürmen.



8. Jakob Pöltl

© GEPA ×

Unser NBA-Export kann im Sommer als „Free Agent“ richtig abcashen und zum bestbezahlten Sportler Österreichs werden.



9. Christian Mucha

© oe24 ×

Der „Extradienst“-Verleger hat mit seinem ÖSV-Logo-Voting ins Schwarze getroffen. Tausende haben bereits über das neue Logo abgestimmt.



10. Christina Stürmer

© APA/ Oczeret ×

Einst wurde sie durch „Starmania“ bekannt, dann stürmte sie die Charts. Nun plant Stürmer ihr Comeback mit einem Unplugged-Album.