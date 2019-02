'The Body' lässt Lugner schwitzen

Sie will vor ihrem Opernball-Auftritt ­einen Zwischenstopp in London, orderte extra einen Friseur aus Deutschland und verlangt vegane Küche. Zickenalarm um Lugners Opernballgast Elle Macpherson (54.)

Sonderwünsche

Am 28. Februar wird der Baumeister mit der Model-Grazie am Ball der Bälle antanzen und schon jetzt weiß er: „Das wird sehr schwierig!“ Nicht nur, weil Lugner mit seiner Loge weiter in den zweiten Rang verbannt wurde, sondern weil Macpherson ihn schon im Vorfeld auf Trab hält: Kein Wiener Friseur war ihr recht, deshalb muss nun ein Figaro aus Köln ran. Auch der Katalog an Sonderwünschen soll groß sein. So umfangreich, dass Lugner bereits „am Verzweifeln ist“

Vor allem, weil Elle für ihn nur die zweite Wahl war. „Ich hatte eigentlich einen anderen Plan!“