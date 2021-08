Comeback für den Opernball

Nach einem Jahr Zwangspause, soll der Opernball am 24. Februar 2022 stattfinden.

Freude. Nachdem die Ballsaison 2021 wegen der Corona-Pandemie fast gänzlich ins Wasser gefallen ist, nimmt sie für 2022 zur Freude aller Tanzbegeisterten einen neuerlichen Anlauf. Der Wiener Opernball ist etwa für den 24. Februar geplant. Das freut vor allem einen: Baumeister Richard Lugner (88): „Ich habe schon vor sechs Wochen die Zusage für meine Loge bekommen.“ Mit dem Steirerball am 7. Jänner soll der Startschuss in die neue Ballsaison fallen.



Highlights. Auch für den traditionell ersten Höhepunkt der Saison, den Wiener Philharmonikerball, gibt es zumindest einen Termin. Dieser soll demnach am 20. Jänner zum 80. Mal über die Bühne gehen. Der Jägerball würde am 31. Jänner sogar seine 100. Ausgabe feiern.