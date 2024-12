Paris & Nicole: Comeback der superreichen It-Girls

Paris Hilton und Nicole Richie verraten alles über ihre turbulente Freundschaft.

Paris Hilton und Nicole Richie, die einst als unzertrennliche It-Girls die Medien dominierten, sind zurück. Nach einem aufwendigen Cover-Shooting für "Glamour" plauderten sie im Podcast von Alex Cooper namens "Call Her Daddy" über ihre turbulente Freundschaft. Fans dürfen sich dabei auf zahlreiche intime Details freuen, die das Duo zu teilen bereit war.

Die beiden gaben Einblicke in ihre Jugendjahre, die nach eigener Aussage von Teenager-Rebellion geprägt waren. Im Alter von nur 14 Jahren machten sie einen heimlichen Trip nach Las Vegas, wobei sie ihre Eltern hinters Licht führten und exotische Tiere wie Frettchen und Chinchillas schmuggelten. Die wilden Eskapaden aus den Nullerjahren waren nur der Anfang einer unvergesslichen Zeit als Promi-Duo.

Ihre Freundschaft endete allerdings unschön nach dem Abschluss der Doku-Soap "The Simple Life", die von 2003 bis 2007 lief - durch einen heftigen Streit. Paris und Nicole erklärten nun aber, dass vor allem die Medien für die Missverständnisse verantwortlich waren. Heute blicken sie traurig auf diese Zeit zurück und betonten, wie wichtig es sei, in Beziehungen ehrlich und offen miteinander zu kommunizieren. Das hätten sie über die Jahre hinweg gelernt, so die beiden Stil-Ikonen.