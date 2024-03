× Peinlich: Pop-Ikone Madonna geht auf Fan im Rollstuhl los

In der Welt der Live-Auftritte werden unerwartete Momente oft zum Gesprächsthema. Madonna, die legendäre Pop-Ikone der 80er Jahre, fand sich während ihrer "Celebration Tour" in Los Angeles im Mittelpunkt einer Kontroverse wieder. Was als typisches Konzert begann, nahm eine unangenehme Wendung, als Madonna unwissentlich einen Fan dafür kritisierte, nicht aufzustehen, nur um festzustellen, dass die Person im Rollstuhl saß.

Während die elektrisierenden Klänge von Madonnas Musik die Luft erfüllten, entfaltete sich ein bedauerlicher Vorfall auf der Bühne. Mitten in der Aufführung richtete die 65-jährige Sängerin ihre Aufmerksamkeit auf einen Fan im Publikum und hinterfragte, warum er saß, während alle anderen standen. Madonna ahnte nicht, dass die Person, die sie ansprach, im Rollstuhl saß.

