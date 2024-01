Playmate packt aus: So war das Leben in der Playboy-Mansion

Dieses Buch wird garantiert ein Bestseller. Weltweit. Crystal Hefner (jetzt 37 Jahre alt) war die letzte Frau von Playboy-Gründer Hugh Hefner.

Crystal Hefner (37) packt über Sünden und Leid in der berühmten "Playboy Mansion" aus – der Villa, in der Hugh Hefner (er starb vor sechs Jahren) mit seinem „Harem“ wohnte.

© Getty ×

Orgien mit Politikern und Promis gefilmt

Crystal Hefner schreibt im Buch “Only Say Good Things: Surviving Playboy and Finding Myself,” (übersetzt: Sag nur Gutes: Playboy überleben und Selbstfindung), dass sie "kleine Gucklöcher" am Fuß des Bettes ihres verstorbenen Ehemannes entdeckte. Ein Beweis, dass er seine sexuellen Eskapaden aufzeichnete. "Als ich ihn danach fragte, zuckte er nur mit den Schultern", schreibt sie in ihrem neuen Enthüllungsbuch (erscheint am 23. Januar). "'Aber wofür sind sie?' fragte ich. "'Ich habe früher viel gefilmt', sagte er stolz. Sie fragte, ob seine "Modelle" wussten, dass sie gefilmt wurden. "Es ist mein Schlafzimmer. Mein Haus", antwortete er. Er erzählte ihr, dass er "Top-Prominente" auf Band hatte, sowie "Videos von wilden Orgien, auch mit Prominenten und Politikern und Wirtschaftsführern, einige davon verheiratet", schreibt sie.

© Getty ×

Sie lernten sich zu Halloween kennen

Das ehemalige Playmate heiratete den Playboy-Gründer 2012, als sie 26 und er 86 war, und war bis zu seinem Tod im Jahr 2017 mit ihm zusammen. In ihrem Buch erinnert sich Crystal an ihr erstes Treffen mit ihrem zukünftigen Ehemann im Jahr 2008, als sie 21-jährige College-Studentin war. Als angehendes Model hatte sie sich beworben, um Gast auf einer Halloween-Party in der Playboy Mansion zu sein, für die sie Fotos einschicken musste.

Alle hatten Sex mit Hefner

Sie wurde unter Hundertgen Einsendungen ausgewählt, kleidete sich in einem französischen Dienstmädchenkostüm. Dann sah sie den legendären Hugh Hefner erstmals. Er war umgeben von Frauen und Sicherheitsleuten. "Und dann fiel sein Blick auf mich", schreibt sie. "Er zeigte auf mich und winkte mit dem Finger. Ich konnte seinen Mund die Worte formen sehen: 'Du. Komm hierher.'" Sie verbrachte die Nacht in seinem überfüllten Schlafzimmer. Die Frauen hatten alle Sex mit Hefner.

"Es gab keinen Kuss, keine Romantik, keine Intimität", schreibt sie. "Selbst in dieser ersten Nacht fühlte sich alles seltsam und roboterhaft an. Vielleicht war es dort nie lustig und sexy."

Hochzeit im rosa Kleid

Sie wurde bald Hefs Freundin. 2010 überreichte er Crystal einen Verlobungsring - aber stellte nie tatsächlich die Frage. "Er hat es mir einfach in einer Schachtel überreicht und gesagt, dass er hofft, dass er passt", sagte sie. Die Hochzeit fand im Jahr 2012 statt - und entschied sich für ein rosa Kleid. "Ich dachte, 'Für meine richtige Hochzeit werde ich Weiß tragen.'"

Crystal am Cover des Playboy, Juli 2011. © Playboy ×

Sex war eine Gruppen-Aktivität

Auch die Ehe hielt Hefner nicht davon ab, andere Frauen in ihr Bett zu holen. "Er wollte immer, dass Sex eine Gruppenaktivität ist“, sagt sie. "Die paar Male, in denen er nur mit mir romantisch oder intim werden wollte, waren sehr seltsam. Es war klar, dass er keine Ahnung hatte, wie das geht."

Das Enthüllungs-Buch erscheint am 23. Jänner. © ‎ Grand Central Publishing

Crystal Hefner war zweimal im Playboy-Magazin - auf dem Cover der Ausgabe vom Juli 2011 und als Poster in der Ausgabe vom Dezember 2009 – sie hat "einige Exemplare in der Garage", sagte sie.

Mit diesem Leben hat sie abgeschlossen. Ihre Pläne: "Eine gute Person zu finden, um eine Familie zu gründen" und den Namen "Hefner" aus ihrem Namen zu entfernen.