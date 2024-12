In der neuer RTL-Show "Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli" kam es zum Schlagabtausch zwischen Entertainer Stefan Raab und Moderator Elton.

In der Battle-Show "Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli" traten Entertainer Stefan Raab und Comedian Michael "Bully" Herbig am Samstagabend gegen einen nicht-prominenten Kandidaten an. Gemeinsam hat das Duo sich allen Challenges gestellt – und verloren. Bundeswehr-Arzt Marc gewann damit den Jackpot von 250.000 Euro. Beim Wissens-Quiz gab es zwischen Raab und Moderator Elton dicke Luft.

Bei einer schnellen Rate-Runde sollten alle drei in zwei Minuten so viele Fragen wie möglich beantworten. Marc musste besser sein als Raab und "Bully" Herbig, um sich den Punkt zu holen. Zunächst sah es so aus, als on Raab gewinnen würde – Marc holte elf Punkte und Raab zwölf, doch dann zog Elton dem Entertainer einen Punkt ab. Stefan Raab hatte auf die Frage, welche Sportart Vitali Klitschko ausgeübt hat, mit "Boxer" statt "Boxen" geantwortet.

Quiz-Streit zwischen Raab und Elton

Elton erklärte: "Boxer ist keine Sportart, Stefan." Außerdem gab Marc seine elfte Antwort schneller als danach Raab in seiner Runde. Damit war Raab dem Gegner trotz Gleichstand laut Reglement unterlegen. Stefan Raab war sauer über die Entscheidung. Der Entertainer forderte Elton auf: "Kann ich das mal sehen?" Dann kritisierte er: "Dass du mir den Boxer abgezogen hast, war schon falsch!"

Raab sagte weiter: "Ich verstehe das noch nicht ganz." Elton antwortete: "Das kannst du gern mit unserem Notar ausmachen." Doch Raab ärgerte sich weiter: "Bei einer Schnell-Frage-Runde musst du Boxer gelten lassen, Elton."

"Bully" Herbig gab nur fünf richtige Antworten und so gewann Marc das Spiel. Elton: "Oh, Stefan ist böse …"