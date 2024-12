Weihnachtswunder: Pop-Star Joss Stone wenige Tage nach Adoption schwanger

Bei Pop-Star und Schauspielerin Joss Stone gibt es kurz vor Weihnachten "schockierend" schöne Nachrichten.

Damit haben Joss Stone (37) un Partner Cody DaLuz wohl nicht gerechnet. Kurz vor Weihnachten teilt die Sängerin wunderbare Neuigkeiten mit ihren Fans.

Via Instagram teilt sie die prinzipiell frohe Botschat, dass sie zum dritten Mal schwanger ist, schreibt aber dazu: "Ganz ehrlich. Schockiert wäre noch untertrieben." Doch warum schockiert sie diese Nachricht so sehr? Sie hat bereits zwei Kinder zur Welt gebracht. Doch vor wenigen Wochen hat sich das Paar dazu entschieden mit Sohn Bear ein drittes Kind zu adoptieren. In neun Monaten kommt dann erneut Zuwachs im Hause Stone/DaLuz.

Noch dazu geht sie im Februar auf "Less Is More"-Tour durch Amerika. Kurzerhand übrlegt Stone die Tour nun auf "Preggo Tour" umzubennen.