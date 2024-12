Rekord-Gage: DAS kostet Lilly Beckers Dschungelcamp-Auftritt wirklich

Die Gage für den Dschungelcamp-Auftritt von Lilly Becker dürfte deutlich höher ausfallen als bisher angenommen.

Lilly Becker, Ex-Frau des Tennis-Stars Boris Becker, zieht 2025 ins RTL-Dschungelcamp ein – und das mit einer stattlichen Gage. Anfang Dezember hieß es, sie habe 250.000 Euro für ihren Aufenthalt im australischen Dschungel vereinbart. Doch wie die Bild-Zeitung erfahren haben will, liegt ihr tatsächliches Honorar bei mindestens 300.000 Euro! Das wäre die mit Abstand höchste Summe in der aktuellen Staffel, die ab dem 24. Januar startet. RTL wollte diese Zahl jedcoh nicht bestätigen.

Lilly Becker soll für ihren luxuriösen Lebensstil bekannt sein, der nicht zwingend aus eigenen Mitteln finanziert werden muss. So scherzte Comedian Oliver Pocher erst kürzlich, dass es "eine Menge Geld kostet, mit ihr wegzugehen". Allerdings: Lillys Ex-Liebhaber Pierre Uebelhack fordert nun mehr als 218.000 Euro von ihr, die sich aus Darlehensverträgen und Zinsen zusammensetzen. In London hat er indessen eine Klage auf ein weiteres Darlehen in Höhe von 300.000 Euro eingereicht.

Mit dem Dschungelcamp-Auftritt könnte Lilly Becker jetzt eine dringt benötigte Finanzspritze erhalten. Dieser verspricht jedenfalls einiges an Spannung: Wird sie bei on air tatsächlich über ihre turbulente Ehe mit Boris Becker sprechen – und wenn ja, was genau? Stoff dafür dürfte sie genug jedenfalls haben, schließlich dauerte ihre Ehe von 2009 bis 2018 und endete in einem äußerst unschönen Verfahren.