Mörtels Busen-Show

Nackt-Aufritt rettete den Yacht-Trip von Käfer Sonja Schönanger.

Aufreger. Turbulente Szenen auf Richard Lugners Love-Boat. Weil Sonja „Käfer“ Schönanger verbotenerweise Fotos vom Urlaub veröffentlichte, schlug Mörtel ihre Heimreise vor. Doch dabei hatte er die Rechnung ohne die andere Tierchen an Bord gemacht. Bambi, Barbara, Wildsau & Co. schlugen Mörtel nämlich vor, dass sie alle als Alternative blank ziehen würden. Ein für Lugner unwiderstehliches Angebot.

© oe24 ×

Heiß. Und so posierten die Ladys oben ohne und nur im Bikini-Höschen für den Fotografen an Bord. Dabei gelang es allerdings nicht allen Tierchen, ihre Oberweite entsprechend abzudecken. Lugner jedenfalls hatte seinen Spaß dabei. Zu sehen gibt es das und weitere Aufreger und Hoppalas ab heute Abend in der vierteiligen ATV-Soap Lugner’s Love Boat.