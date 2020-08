Der unter Korruptionsverdacht stehende spanische Ex-König Juan Carlos (82)will das Land verlassen und ins Ausland gehen.

Brief an Felipe

Wie das spanische Königshaus am Montag mitteilte, informierte Juan Carlos seinen Sohn König Felipe VI. in einem Brief über seinen Entschluss. Der Oberste Gerichtshof Spaniens hatte im Juni ein Ermittlungsverfahren zur Verwicklung des ehemaligen Monarchen in eine mutmaßliche Korruptions­affäre eingeleitet.

Im Jahr 2008 soll Juan Carlos rund um den Bau einer Schnellbahnstrecke Schmiergeld in Höhe von 100 Millionen US-Dollar (88,26 Mio. Euro) aus Saudi-Arabien kassiert haben.

Immunität erloschen

Seit er 2014 auf den Thron verzichtete, ist auch seine Immunität als ­Monarch weitgehend erloschen – die Ankläger bliesen zur Jagd.

Großer Mut. Am Anfang seiner 39-jährigen Regentschaft wurde Juan Carlos für seinen Mut verehrt, als er bei einem Militärputsch und Schüssen im Parlament als Einziger nicht in Deckung ging – und so den Putsch im Alleingang verhinderte. Doch dann kamen die Affären …

Die Affären der Bourbonen sorgen seit Jahren für Ärger in Spanien