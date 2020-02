Ziehen Harry und Meghan zu Madonna?

Kanada/USA. Noch wohnen Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38) mit Baby Archie (1) in Vancouver Island in Kanada. Sie wollen dort nach ihrem royalen Rücktritt ein ruhigeres Leben genießen. "Langweilig" findet eine andere Queen: Musiklegende Madonna äußert sich in einem teils bizarrem Video zum königlichen Rücktritt - in besagtem Clip sitzt die Queen of Pop in der Maske vor einem Auftritt ihrer neuen Tour „Madame X“ in London.

Sie richtet Meghan und Harry aus: "Lauft nicht weg nach Kanada! Da ist es so langweilig." Sie hat stattdessen eine viel bessere Idee: New York City soll es sein! Und der Pop-Royal weiß auch schon, wo die Zwei hausen sollen. Die Queen of Pop macht ihnen ein Angebot: "Ich lasse sie mein Apartment in Central Park West mieten", so die Sängerin. "Es hat zwei Schlafzimmer, den besten Ausblick in Manhattan, unglaublicher Balkon."

Central Park West, wo Madonnas Apartment liegt, zählt zu den Luxus-Gegenden in New York. Wohnungen kosten dort gerne Millionen von Dollar. Unter den bekannten Nachbarn dort zählen Schauspielerin Demi Moore (57), mit der sich Ex-"Suits"-Star Meghan austauschen könnte. Man hat dort Aussicht über den gesamten Stadt-Park, kann also auch ins Grüne schauen.

An der Adresse 41 Central Park West besitzt Madonna ein Apartment mit Blick auf den Central Park: