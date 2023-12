Blindes Mädchen jubelt bei Treffen mit Königin Camilla

Nach ihrem Auftritt bei der Rede von König Charles wurde die kleine Olivia zum Tee mit Königin Camilla eingeladen.

Die siebenjährige Olivia Taylor sang mit dem Bexley Music Primary Chor am Ende der Weihnachtsansprache von König Charles. Danach wurde das blinde, an einem Gehirntumor leidende, Mädchen von Tee mit Königin Camilla auf Schloss Windsor geladen. Ein unvergesslicher Moment für die Kleine. Voller Freude begrüßt sie die Königin, hüpft herum und darf sich am Ende auch noch eine Replika von Camillas Krone aufsetzen. Das Video vom Treffen ging um die Welt.

Bei Olivia wurde im Alter von 17 Monaten ein Gehirntumor ersten Grades diagnostiziert. Seitdem musste sich die kleine Kämpferin unzähligen Chemothearapien unterrziehen. Der Gehirntumor fürhte auch dazu, dass Olivia bereits kurz nach der Diagnose erblindete.

Beim Treffen mit Camilla war neben Olivia auch ihre vierjährige Schwester Imogen und ihre Eltern Lisa und Matt eingeladen. Zum Tee gab es Kekse, die mit den Namen der Mädchen verziert waren.