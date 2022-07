Charlène: Strahle-Auftritt an der Seite des Fürsten

In einer eisblauen Robe stahl die Fürstengattin einmal mehr allen die Show.

Red Carpet. Die Fürstin ist wieder voll einsatzfähig. Am 18. Juli besuchte sie gemeinsam mit ihrem Gatten Albert II. den 73. Rotkreuzball in Monaco und strahlte dabei, wie schon lange nicht mehr. Alle Augen waren auf sie gerichtet, als sie in einer eisblauen Robe über den roten Teppich lief. Das Event ist nicht zu verwechseln mit dem Rosenball, der von Charlènes Schwägerin Caroline ausgetragen wird. Denn dort fehlte die Fürstengattin auch heuer wieder.

Streit. Spekulationen um einen vermeintlichen Ehe-Vertrag des Fürstenpaares werden dadurch mals angeheizt, der angeblich auch eine vermeintliche Caroline-Klausel beinhalten soll. Demnach sollen Albert und seine Frau angeblich festgehalten haben, dass Charlène ihre Schwägerin künftig nicht mehr sehen müsse. Die angebliche Ehekrise erkannte man auf den neusten Bildern jedenfalls nicht.