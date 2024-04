× Charlène und Albert: Fürsten-Familie gönnt sich Luxus pur in Deutschland

Das Staatsoberhaupt von Monaco ist mit seiner Gattin und den Kindern Jacques und Gabriella in Hamburg gelandet

Privatjet, Präsidentensuite und ein spezielles Spielzimmer für die Kinder. Wenn das monegassische Fürstenpaar nach Deutschland reist, werden keine Kosten und Mühen gescheut. Am Donnerstag (25.4.) landete die Familie laut "Bild"-Informationen um 12.20 Uhr am Helmut-Schmidt-Flughafen in Hamburg. Charlène winkte gut gelaunt in einem grauen Pulloverkleid. Die beiden Kinder Jacques und Gabriela waren von Kopf bis Fuß in Designer-Kleider gehüllt. Auch Papa Fürst Albert II. steckte in einem stylischen Maßanzug.

Sogar Luft-Küsse schickte Charlène an ihre deutschen Fans. Der Grund für die Reise nach Deutschland: Das Fürstenpaar eröffnet im Wunderland eine Miniaturversion von Monaco, die ab 25. April zu bestaunen ist. Auch eine winzige Formel-1-Strecke gibt es hier. Das erste Auto soll von den beiden Royals gestartet werden. Erst ging es aber mit Polizei-Eskorte zum Entspannen in das Nobelhotel "Vier Jahreszeiten".

© Fairmont Hotel Vier Jahreszeiten Hamburg ×

Die Familie soll in der Präsidenten-Suite hausen. Kosten pro Nacht: 12.000 Euro.