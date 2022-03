Charlène zurück in der Schweiz

Erst kürzlich kehrte Charlène nach Monaco zurück und ist bereits wieder ausgeflogen.

Seltsam. Vier Monate verbrachte Fürstin Charlène in einer Schweizer Luxusklinik, um sich von den Strapazen ihrer Virusinfektion zu erholen. Vor wenigen Tagen kehrte sie erstmals zu Ehemann Albert und ihren Zwillingen Jacques und Gabriella zurück. Allerdings nicht in den Palast, sondern auf Roc Agel, den fürstlichen Landsitz der Grimaldis, wo sie sich weiter erholen wollte.

Abgang. Doch nur wenige Tage später wurde Charlène gesichtet, als sie in Nizza ein Flugzeug bestieg und nach Bern in die Schweiz reiste. Die überhastete „Flucht“ nährt somit einmal mehr die schon seit längerer Zeit kursierenden Scheidungsgerüchte um das Paar.