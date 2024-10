Cooles Jobangebot: König Charles III. sucht neuen Heli-Piloten

Der britische Monarch hat eine neue Stellenanzeige geschaltet. Er sucht aktuell einen Piloten oder eine Pilotin für den royalen Hubschrauber

Gemeinsam mit dem König abheben? Das könnte für einen Bewerber schon bald Realität werden. Denn Charles III. ist aktuell auf der Suche nach einem Piloten für den "King's Helicopter Flight", den königlichen Hubschrauber. Im Stellenangebot ist davon die Rede, dass man "Teil eines exklusiven Teams, das den Mitgliedern der königlichen Familie bei offiziellen Terminen in ganz Großbritannien einen außergewöhnlichen Hubschrauberservice bietet".

König Charles III. im Dumfries House

Dafür ist aber auch einiges gefragt. So muss der ideale Kandidat Erfahrung mit mehrmotorigen Hubschraubern haben. "Sie sind verantwortlich für die Planung und sichere Durchführung von Flügen und Aufgaben in Übereinstimmung mit dem TKHF Operations Manual. Als Pilot in Command sind Sie die zentrale Anlaufstelle und leiten andere am Flug beteiligte TKHF-Mitarbeitende."

König Charles III. und Prinz William

Einen kleinen Haken hat der Job aber dann doch. Der Einsatzort ist bei der Royal Air Force in Odiham in Hampshire im Süd-Osten Englands und der Wohnsitz darf nicht weiter als eine Stunde vom Stützpunkt entfernt sein. Dazu werden Flexibilität bei den Arbeitszeiten und Übernachtungen bei auswärtigen Einsätzen erwartet. Interessenten können sich noch bis 3. November HIER bewerben.

Über die Höhe des Gehalts wird aber leider nichts erwähnt.