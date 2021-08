Das ist die neue ›Diana‹

In der 5. Staffel vom Netflix-Hit „The Crown“ gibt es eine neue Lady Diana.

Neuzugang. Darauf haben alle Fans von The Crown gewartet: Endlich ist das erste Bild der neuen Lady Di erschienen.

Elizabeth Debicki

Die aus Christopher Nolans Tenet bekannte australische Schauspielerin Elizabeth Debicki (30) wird in Staffel 5 des Netflix-Hits über die Royals die Rolle der Königin der Herzen übernehmen. An ihrer Seite: der aus The Affair und The Wire bekannte Dominic West (51). Er schlüpft in die Rolle des britischen Thronfolgers Prinz Charles.

Start 2022

Doch die Fans müssen sich noch etwas gedulden. Die fünfte und vorletzte Staffel der Netflix-Serie soll 2022 erscheinen.