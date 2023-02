Dianas Ex-Butler: "Muss ihre Geheimnisse mit William und Harry teilen"

Der frühere Butler von Prinzessin Diana (†1997) leidet an Prostata-Krebs und will ihre Söhne William und Harry unbedingt treffen, bevor es zu spät ist.

Zehn Jahre lang war Paul Burrell Dianas Butler, bevor sie 1997 bei einem tragischen Autounfall in Paris ums Leben kam. Als einer ihrer engsten Begleiter bekam der heute 64-Jährige hautnah alles mit und lernte sie ganz privat kennen. Lady Di soll ihm sogar ihre intimsten Geheimnisse anvertraut haben. Ein Wissen, dass Burrell unbedingt mit Dianas Söhnen William und Harry weitergeben möchte. "Ich weiß manches davon ist nicht schön, aber wenn ich diesen Ort verlasse und woanders hingehe, werden sie es nie wissen. Ich denke, sie sollten es wissen", sagte er dem "Mirror".

Und zwar möglichst bald – denn Burrell fürchtet, ihm könnte die Zeit davonlaufen, den Prinzen-Brüdern "die Wahrheit zu sagen". Erst vor etwa einem Monat machte er seine Krebserkrankung öffentlich und bereitet sich nun auf die Operation vor.

Der heute 64-Jährige Burrell ist an Krebs erkrankt

Seit seiner Diagnose sei seine oberste Priorität, mit William und Harry sprechen zu können. "Ich habe viele Stunden mit Diana verbracht, während ihrer glücklichsten Zeit aber auch während ihrer dunkelsten Zeit. Sie hat sich mir anvertraut und es gibt viele Dinge, über die ich noch nie gesprochen habe" – doch jetzt sei der richtige Zeitpunkt gekommen, so Burrell.

Burrell war zehn Jahre lang Dianas steter Begleiter



Burrell will William und Harry versöhnen

Der Ex-Butler hofft auch, zur Versöhnung der beiden Prinzen beizutragen. Zuletzt hatten sich William und Harry nicht zuletzt aufgrund Harrys Enthüllungen in dessen Skandal-Biografie "Reserve" immer mehr entfremdet. "Ich denke, was ich zu sagen habe könnte die Jungs wieder zusammenbringen, was Diana verzweifelt gewollt hätte. Ich will ihnen nur die Wahrheit sagen, ich erwarte dafür keine Gegenleistung."

Burrell hatte sich in der Vergangenheit als "Dianas bester Freund" bezeichnet und behauptet, er wäre der einzige Mann, dem sie je vertraut hatte.