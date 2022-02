× Die geheimen Handtaschen-Signale der Queen

Wenn Königin Elizabeth II. die Handtasche von links nach rechts wechselt, ist das kein gutes Zeichen

In 70 Jahren auf dem Thron hat Queen Elizabeth II. Tausende Hände geschüttelt und Menschen getroffen, die sie nicht immer ein zweites Mal sehen wollte. Um bei Staatsbesuchen und ähnlichen Treffen nicht stundenlang okkupiert zu werden, machte sich die Monarchin einen geheimen Handtaschen-Code mit ihren Mitarbeitern aus.

Langeweile am rechten Arm

Sollte die Queen also beispielsweise ihre Handtasche vom linken Arm auf den rechten hängen, dann ist das kein gutes Zeichen, denn: die Queen ist schon immer Linksträgerin gewesen. Dieses Zeichen bedeutet, dass sich Elizabeth II. so sehr langweilt, dass sie von einem Mitarbeiter gerettet werden muss. Wenn Elizabeth die Handtasche sogar auf den Boden stellt, ist ihr die Begegnung mit Ihnen sogar noch unangenehmer: Dann möchte die Queen so schnell wie möglich weg.

Auch der Ehering der Queen verrät einiges

Sollte die Königin einmal keine Handtasche dabei haben, dreht sie einfach an ihrem Ehering, denn auch das bedeutet Unwohlsein. Je schneller sie den Ring dreht. desto schlimmer ist die Situation.