Harry & Meghan: So lief ihr erstes Date

Harry und Meghan packen über ihr erstes Date aus

Endlich ist die mit Spannung erwartete Netflix-Doku "Harry & Meghan" da. In den ersten drei Folgen erheben die Sussexes nicht nur schwere Vorwürfe gegen die Royals und die britische Presse, sondern teilen auch intime Einblicke in ihre Beziehung.

"Lernten uns über Instagram kennen"

In der ersten Folge erzählen die beiden von ihrem ersten Date im Jahr 2016. Meghan war gerade frisch Single und wollte eigentlich nur auf Reisen gehen. „Und dann kam er und hat mein ganzes Leben verändert“, erzählt Meghan. „Wir haben uns über Instagram kennengelernt“, erklärt Harry. Er habe sie das erste Mal in einem Snapchat-Video gesehen und habe sich nur gedacht „Wer ist das?“.

Über gemeinsame Freunde kamen Harry und Meghan in Kontakt. „Wir tauschten Nummern aus und schrieben uns“, erzählt Meghan. Schließlich verabredeten sie sich zum ersten Date – und Harry kam eine halbe Stunde zu spät. „Ich dachte, du bist so ein Typ mit so einem großen Ego“, sagt Meghan. Harry war die Verspätung peinlich und das Date wurde doch noch ein Erfolg. „Er war einfach so erfrischend lustig. Wir waren zusammen wie Kinder.“ Nach rund einer Stunde ging Meghan nach Hause, rief Harry aber noch am selben Abend an. „Ich muss in zwei Tagen weg, aber essen wir morgen zusammen zu Abend?"