Herzogin Fergie: Angst vor Todesurteil

Die Herzogin von York hatte nach ihrer Brustkrebs-Diagnose im Juni letzten Jahres Angst, dass sie sterben würde

Es war ein Schock für Sarah Ferguson, als sie 2023 erfuhr, dass sie an Brustkrebs erkrankt war. Sie ließ danach eine einseitige Mastektomie vornehmen. Jetzt verriet sie in einem Interview mit der "Sun", wie es ihr nach der Diagnose erging.

"Wenn dir gesagt wird, dass du Krebs hast, dann kannst du nicht anders als zu denken, dass du dem Tode geweiht bist. Dein Kopf geht an die dunkelsten Orte und du fragst dich, was noch kommt und wie du deiner Familie diese Neuigkeiten beibringst. So ging es mir letztes Jahr, als bei einer Routine-Mammographie Brustkrebs entdeckt wurde, etwas, vor dem ich immer schon Angst hatte. Ich hätte den Termin fast verpasst, weil ich an einem heißen Sommertag nicht ins Zentrum von London fahren wollte und darüber nachgedacht hatte, es zu verschieben.“

Letztendlich war es ihre Schwester, die sie davon überzeugte, den Arzttermin wahrzunehmen. "Ich bin der lebende Beweis dafür, dass man seine Untersuchungen niemals auslassen und Symptome direkt untersuchen lassen sollte", erklärt die Herzogin. Ein Aufruf, der vor allem im Pink Ribbon-Monat für Brustkrebs-Vorsorge sehr gewichtig ist.