Kehrt Charlène nie wieder nach Monaco zurück?

Ein Freund von Fürstin Charlène verrät ihre geheimen Pläne

Es ist fast nicht vorstellbar, wie eine Familie so lange ohne Kontakt auskommen kann. Im Falle von Fürst Albert II. (63) und seiner Gattin Charlène (44) besteht seit knapp einem Jahr eine solche Situation. Erst war die hübsche Ex-Schwimmerin in ihrer Heimat Südafrika karitativ im Einsatz, dann erkrankte sie und konnte deshalb nicht nach Monaco zurückkehren. Als sie dann endlich zurückkehren konnte, war sie auch schon wieder weg. Bislang verweilt sie in einer Luxusklinik in der Schweiz, wo sich ein anderer Mann um sie kümmert. Die beiden Kinder Jacques und Gabriella sind daheim im Palast. Ihre Mutter fehlt ihnen. Und dennoch soll Charlène nicht zurückkehren wollen.

Charlène will ein Leben ohne Druck

Wie ein Vertrauter der Fürstin gegenüber dem Magazin Voici erzählt, wolle sie an einen anderen Ort ziehen: "Sie hat verstanden, dass es ihr überhaupt nicht guttun würde wieder in Monaco zu leben", erklärt er. Auch wolle sie nicht mehr, dass ihre beiden Kinder dort aufwachsen. "Sie möchte mit ihnen an einen anderen Ort ziehen und Albert soll sie besuchen." Sie wolle den Kindern den Druck nehmen, der mit dem Leben im Palast einhergeht. Nach einer blühenden Ehe klingt das alles nicht gerade. Vorerst müsse Charlène sowieso erst einmal schauen, dass sie wieder zu Kräften kommt.



Das letzte Treffen der Familie war im November 2021