Emotionale Premiere für Prinzessin in der Geschichte der Royals

In der über hundertjährigen Geschichte des „Companions of Honour“-Ordens wurde noch nie ein Mitglied der königlichen Familie ein Teil davon. Bis jetzt. König Charles III. höchstpersönlich erweist seiner Schwiegertochter Prinzessin Kate nun diese Ehre. Es zeichnet Kate damit für ihr langjähriges Engagement in der Öffentlichkeit aus.

Die Organisation wurde 1917 von König George V. gegründet, um herausragende Leistungen in den Bereichen Kunst, Wissenschaft, Medizin und öffentlicher Dienst zu würdigen. Laut Insidern ist die Geste von Charles ein Symbol für die „große Wertschätzung“, die er der Prinzessin entgegenbringt. Der höchst elitäre Orden besteht aus nur 65 Mitgliedern aus dem gesamten Commonwealth.

Unter den Mitgliedern finden sich klingende Namen wie Naturforscher David Attenborough, Oscar-Preisträgerin Judy Dench, Schauspieler Ian McKellen, Ex-Beatle Paul McCartney und Harry Potter-Autorin J. K. Rowling.