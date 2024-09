König Charles: Lachanfall bei Highland-Games

Beim alljährlichen "Braemar Gathering" gab es für den Monarchen kein Halten mehr.

Es kommt selten vor, dass ein König einen Lachanfall hat. Charles III. allerdings ist die Ausnahme. Beim „Braemar Gathering“ – einer Art Highland-Games – in Schottland erschien Charles mit Gattin Camilla traditionell in Kilt, Hemd, Weste und Sakko, um in der ersten Reihe Platz zu nehmen. Immer wieder sieht man Charles dabei lachen, wenn es um Tauziehen, Baumstammwerfen, Highland Dancing oder Dudelsackspielen ging.

König Charles und Königin Camilla © Getty ×



Einmal allerdings konnte der König gar nicht mehr aufhören zu lachen und musste sich sogar die Tränen aus dem Gesicht wischen, so sehr amüsierte er sie. Was genau seinen Lachanfall auslöste ist nicht bekannt, es muss aber sehr witzig gewesen sein.

König Charles III. © Getty ×

Erholung. Charles erholt sich auf dem schottischen Schloss Balmoral von den Strapazen seiner Krebs-Therapie. Da kommt ihm die Ablenkung sehr entgegen. Erstkürzlich gab Königin Camilla ein Update zum Gesundheitszustand ihres Mannes. „Es geht ihm sehr gut“, so Camilla – und das sieht man ihm auch an.