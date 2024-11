Letizia & Felipe: 140.000 Euro Steuergeld für umstrittene Fotos

Das Königspaar hat sich von Star-Fotografin Annie Leibovitz ablichten lassen.

Dass die europäischen Königshäuser in den letzten Jahren und Jahrzehnten Imageprobleme haben, ist längst bekannt. Immer wieder wird vom "Volk" die Frage gestellt, wie zeitgemäß es noch ist, Regenten zu haben - und zu finanzieren.

Edle Ausstattung

Denn Adelige Repräsentanten eines Landes kosten Steuerzahlern eine menge Geld. Jüngstes Beispiel ist das spanische Königshaus . König Felipe (56) und Königin Letizia (52) haben sich für ein glamouröses Fotoshooting in die besten Klamotten geschmissen. Er trägt seine beste Uniform mit zahlreichen Abzeichen, sie ist in eine Vintage-Balenciaga-Robe aus den 1940er Jahren gewandet mit einem puffeligen Umhang in dunkler Himbeere.

Hollywood-Fotografin

Die neuen Aufnahmen wurden von Hollywood-Fotografin Annie Leibovitz aufgenommen und sind als "Diptychon" erstellt worden - zwei Bilder die aber eines sind und zusammengehören. Der Stil ist klassisch, das Paar wirkt wie gemalt darauf und die Fotografin ließ sich vom Stil des großen Malers Velázques inspirieren.

Herbe Kritik an Königshaus

So viel Eleganz hat einen Preis und der ist nicht ohne. Rund 137.000 Euro soll der Spaß gekostet haben. Heftig, wenn man bedenkt, dass fesche Familienbilder ja nicht der private Spaß von Felipe und Letizia sind. Genau das kritisirt der spanische Journalist Fonsi Loaiza auf X. Besonders auch in Hinblick auf die vielen Menschen, die bei der schrecklichen Flut alles verloren haben: "Ich glaube, es war nicht die richtige Zeit, die neuen super-teuren Fotos von Felipe VI. und Letizia zu veröffentlichen, wenn Hunderte Familien in Valencia alles verloren haben."