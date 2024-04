Die 18 Jahre alte Kronprinzessin soll ihren Freund in den Osterferien besucht haben.

Leonor , die 18 Jahre alte Kronprinzessin Spaniens, soll das erste Mal so richtig verliebt sein. Derzeit studiert die künftige Königin auf der Militärakademie in Saragossa, lernt dort alles, was eine künftige Regentin militärisch wissen muss.

Student in New York

Doch zu Ostern hatte sie einige Tage frei. Die wusste Leonor gut zu nutzen: Sie soll laut Medienberichten in die USA geflogen sein um mit ihrem Freund Gabriel Giacomelli eine unbeschwerte Zeit zu verbringen. Gabriel studiert in New York, die beiden lernten sich auf einer Schule in Wales kennen, paukten dort zusammen von 2021 bis 2023.

Millionärsfamilie

Gabriel ist Brasilianer, wuchs jedoch in New York auf. Er hat zwei jüngere Brüder. Die Mutter ist Marketing -Expertin in einer renommierten Agentur, der Vater Finanzler bei der Deutsche Bank. In einem Luxus-Appartement mit Hudson-River-Blick soll die Millionärs-Familie leben.

Kennt schon die Eltern

Die beiden sollen es langsam angehen wollen, nicht fix in einer gemeinsamen Beziehung sein. Doch scheint es durchaus ernst zu sein, denn Leonor hat Gabriel bereits ihrer Familie vorgestellt, nahm ihn 2022 mit in die Osterferien mit ihren Eltern und bei der Geburtstagsfeier von Oma Paloma (Mama von Letizia) war er ebenfalls dabei.