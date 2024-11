Es wird nicht still um den Skandalprinzen und Sohn von Mette Marit.

Marius Borg Høiby kommt nicht aus den Schlagzeilen: Dieses Mal sind wieder schwere Vorwürfe gegen ihn vorgebracht worden.

Festnahme in Auto

Høiby wurde am Montag um 23.12 Uhr von der Polizei in einem Auto festgenommen. Nach Informationen der norwegischen Zeitung VG fand die Festnahme an einer Adresse in der Nähe von Skaugum statt.

Vergewaltigung

Høiby soll nun angeklagt werden, gegen Paragraf 291 (b) des Strafgesetzbuchs verstoßen zu haben. Dieser dreht sich um den Tatbestand der Vergewaltigung. In Abschnitt b geht es um den Geschlechtsverkehr mit einer Person, die bewusstlos ist oder sich aus anderen Gründen nicht wehren kann.

Seit Monaten werden die Vorwürfe gegen den Sohn von Mette Marit immer mehr und heftiger. Im August wurde Høiby wegen häuslicher Gewalt festgenommen. Dazu kamen dann Vorwürfe gegen ihn wegen Drogenbesitzes. Später meldeten sich auch noch zwei Ex-Freundinnen, die ebenfalls Gewaltvorwürfe vorbrachten.

Seit Mitte November sollte der "Skandalprinz" eine Entziehungskur machen. Ob er diese abgebrochen hat, ist unklar.