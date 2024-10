Was ist los im Hause Sussex? Das fragen sich seit Wochen viele Royal-Fans, denn Harry und Meghan scheinen getrennte Wege zu gehen

Es war Anfang September, dass Prinz Harry und seine Meghan zu letzten Mal gemeinsam in der Öffentlichkeit gesichtet wurden. Sogar seinen 40. Geburtstag feierte Harry mit Freunden beim Wandern - ohne Meghan. Rund zehn öffentliche Auftritte absolvierte der Prinz bereits ohne Ehefrau.

Meghan bei Charity-Gala © Getty ×

Und auch Meghan scheint ihren eigenen Weg zu gehen. Am Montag besuchte sie eine Gala zu Gunsten eines Kinderspitals in Los Angeles. Dort strahlte sie in einer Luxus-Robe von Carolina Herrera. Spannend war auch Meghans Begleitung an dem Abend. Unternehmerin Kelly Zajfen war an ihrer Seite. Am Red Carpet posierten die Damen händchenhaltend und wirkten dabei ziemlich vertraut. Es sah fast so aus, als klammere sich Meghan an ihre gute Freundin.

Meghan mit ihrer Freundin Kelly Zajfen © Getty ×

Gehen die Ex-Royals bald getrennte Wege?

Vielleicht auch ein Indiz dafür, dass Harry und sich laut Insidern immer mehr "entfremden" und sich Meghan nach Nähe sehnt. Harry hingegen wirkt bei seinen Auftritten ohne Meghan regelrecht gelöst und locker. Egal ob in London oder kürzlich in Südafrika - der Prinz machte einen entspannten Eindruck.

Prinz Harry zeigte sich gut gelaunt ohne seine Meghan in New York © Getty Images ×

Und auch in seiner Wahlheimat Los Angeles sieht man Harry meist alleine durch die Stadt spazieren oder in Cafes, während Meghan mit den Kindern unterwegs ist. Dazu kommt, dass Harry laut Insidern Pläne schmieden soll, wieder nach England zurückzukehren. Meghan hingegen hat mit dem Vereinten Königreich längs abgeschlossen.