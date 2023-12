Meghan jetzt als Praktikantin im Kaffee-Startup?

Prinz Harrys Gattin hat einen neuen Job ergattert. In einem Werbeclip wird sie als Praktikantin vorgestellt

Bereits vor einigen Jahren stieg Meghan als Investorin beim amerikanischen Kaffee-Startup Clevr ein. Jetzt scheint sie gar als Praktikantin für das Unternehmen zu arbeiten. Allerdings nur als Schauspielerin in einem Werbe-Clip.

In dem Instagram-Clip begrüßt die Clevr-Mitbegründerin Hannah Mendoza ihre Zuseher zu einem Rundgang durch das Hauptquartier. Im Hintergrund spielt es "Baby One More Time" und plötzlich taucht Meghan auf. Sie sitzt an einem Schreibtisch und trägt dabei eine Nerd-Brille. Immer wieder ist Meghan, die als Praktikantin vorgestellt wird in dem Video zu sehen. Am Schluss verabschiedet sie sich mit einem seltsamen Faustgruß von den "Kollegen".