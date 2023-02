Meghan tobt wegen neuer ''South Park''-Parodie

''Dummer Prinz und seine blöde Frau'' – diese Aussage geht zu weit.

Anwalt. In der aktuellen Folge der Satire-Serie South Park trifft man auf den Prinzen von Kanada und dessen Ehefrau. Schnell wird klar, dass es sich dabei um Harry und Meghan handeln muss. Unter dem Titel The Worldwide Privacy Tour (Die weltweite Privatsphären-Tour) werden die beiden veräppelt. Der Episodentitel könnte ein Verweis auf die zahlreichen öffentlichen Auftritte des royalen Paares sein, das es mit Enthüllungen immer wieder in die Schlagzeilen schafft. Und das, obwohl Meghan und Harry immer wieder angeben, mehr Privatsphäre zu wollen. In der Handlung geht es auch direkt zur Sache: Die Zuschauer sehen gleich zu Beginn die Beerdigung der kanadischen Königin, die in einem offenen Sarg liegt. Eine klare Anspielung auf Queen Elizabeth, die am 8. September 2022 96-jährig nach über 70 Jahren am Thron gestorben ist.

Die Serienmacher gehen gar so weit, sie als „dummer Prinz und blöde Frau“ zu bezeichnen. Meghan hat nun sogar ihre Anwälte eingeschaltet, da die Episode ihren angeblichen politischen Ambitionen schaden könnte. Eine offizielle Wortmeldung gibt es von den Sussexes allerdings noch nicht.