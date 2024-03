Nach Kates Krebs-Outing: DIESE Stars schämen sich jetzt

Blake Lively entschuldigte sich für Scherz - Debatte über Social Media

Dass Prinzessin Kate ihre Krebserkrankung in einer Videobotschaft öffentlich machte, war auch mit einem Wunsch verbunden. "Wir hoffen, dass Sie verstehen werden, dass wir als Familie jetzt etwas Zeit, Raum und Privatsphäre brauchen", sagte die 42-Jährige. Dass zuvor wild über ihre Abwesenheit spekuliert worden war, hat nicht nur eine Debatte über die Privatsphäre der Royals ausgelöst, sondern vor allem über den gesellschaftlichen Umgang mit sozialen Medien.

"Grausame" Gesellschaft

Wie grausam müsse es sein, sich von einer Operation zu erholen und dann zu hören, dass die eigene Abwesenheit verdächtig wirke, schrieb Autorin Rachel Cooke in der britischen Zeitung "The Observer". "Wie furchtbar, eine Chemotherapie durchzumachen und zu wissen, dass man - wenn man vor seine Haustür tritt - sehr wahrscheinlich fotografiert wird."

Blake Lively entschuldigt sich

Seit Kates Bekanntmachung zeigen sich manche selbstkritisch. Schauspielerin Blake Lively entschuldigte sich für einen geposteten Scherz. In der Zeitung "Independent" schrieb ein Autor, er schäme sich nun dafür, in Verschwörungstheorien geschwelgt zu haben: "Wenn es an dieser ganzen Sache ein Gutes gibt, dann, dass es uns dazu ermutigen könnte, zweimal nachzudenken, bevor wir uns das Maul zerreißen über das nächste 'große Geheimnis'."

Das bewegende Video

Die Videobotschaft, die sich weltweit verbreitete, zeigte Prinzessin Kate alleine auf einer Bank. Im Hintergrund blühten Narzissen, sie trug einen gestreiften Pullover und Jeans. Die Schwiegertochter von König Charles III. erzählte, Tests nach ihrer Operation hätten ergeben, dass Krebs vorgelegen habe, und dass sie nun vorsorglich Chemotherapie bekomme. Vielleicht geht das vielen Menschen auch deswegen nah, weil sie selbst Erfahrungen mit Krebs gemacht haben - und Kate eine so junge Frau ist, mit drei kleinen Kindern.