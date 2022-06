New Yorker Empire State Building strahlt für die Queen

Anlässlich des 70. Thronjubiläums von Queen Elizabeth II. soll das Empire State Building in New York am Freitag zu Ehren der Königin strahlen.

Die Spitze des berühmten Gebäudes in Manhattan solle in Lila und Gold leuchten, teilten die Betreiber mit. Beim feierlichen Anknipsen solle unter anderem der britisch-amerikanische Star-DJ Mark Ronson dabei sein. Das berühmte Hochhaus in Manhattan leuchtet fast jeden Abend in anderen Farben zur Würdigung etwa von Feiertagen oder Sportmannschaften. Großbritannien feiert noch bis Sonntag das Thronjubiläum der Queen. Mit der traditionellen Militärparade "Trooping the Colour" hatte das viertägige Spektakel am Donnerstag offiziell begonnen. Elizabeth ist seit dem Tod ihres Vaters König Georg VI. am 6. Februar 1952 britische Königin. Gekrönt wurde sie am 2. Juni 1953.