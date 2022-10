Royals empört über ›The Crown‹

Die Netflix-Serie über das Leben der britischen Royals kennt keine Gnade.

Aufregung. Erst vor rund einem Monat erschütterte die Nachricht vom Tod der Queen die Welt und trotzdem hält Netflix am Datum für den Start der neuen Staffel von The Crown fest. Am 9. November sollen alle Nutzer der Streaming-Plattform die Möglichkeit haben, diese – jetzt schon viel diskutierte – Staffel zu sehen. Darin kommen vor allem zwei Mitglieder der königlichen Familie schlecht weg.

Affäre & Scheidung. Zum einen nimmt die Serie Bezug auf Gerüchte um mögliche Affären von Prinz ­Philip, der offiziell 73 Jahre lang skandalfrei mit der Queen verheiratet war. Zum anderen ist es vor allem die Beziehung von König Charles III. und Diana, die thematisiert wird. Dabei kommt der damalige Prince of Wales schlecht weg. Er soll in den zehn neuen Episoden als „kleinlich, kalt und hinterlistig“ beschrieben werden. Der Unfall, bei dem Diana starb, soll aber nicht zu sehen sein.