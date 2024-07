Virales Video: Prinz William saust mit seinem Scooter übers Schloss-Gelände

Mit 10,5 Hektar Land und 54.835 Quadratmetern ist Windsor Castle zu Fuß nur schwer zu bewältigen. Genau aus diesem Grund scheint sich Prinz William (42) einen E-Scooter zugelegt zu haben. Ein Video-Clip zeigt den künftigen König, wie er gerade von einem Ende ans andere flitzt.

Das Video wurde auf X und weiteren Social-Media-Plattformen geteilt und ging in kürzester Zeit viral. Prinz William trägt einen blauen Pullover mit einem weißen Hemd und dunklen Hosen. Er wirkt, als hätte er es eilig. Das Internet feiert den sympathischen Prinzen. "Wenn man denkt, er kann gar nicht noch cooler sein", schreibt eine Userin.

When you think he couldn’t be cooler. Prince William quietly scooting his way around Windsor Castle. ???????????? pic.twitter.com/lKhx9ZlieV