William und Kate als Corona-Sünder

Kate und William werden beschuldigt, gegen die in Großbritannien geltende "Sechserregel" verstoßen zu haben.

William und Kate sollen sich zusammen mit ihren Kindern Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis mit Williams Onkel, seiner Frau Sophie und ihren Kindern Lady Louise Windsor und James Viscount Severn "vermischt" haben, berichten britische Medien.

Damit hätten sie gegen die Corona-Regeln in Großbritannien verstoßen, die besagen, dass Treffen derzeit nur zu sechst erlaubt sind. Die beiden Familien unternahmen am Sonntagabend einen weihnachtlichen Spaziergang in der Grafschaft Norfolk. Dabei wurden sie mehrmals von Fotografen fotografiert - obwohl sie sich an die Abstandsregel hielten. Ein Passant, der die Familien beobachtete, teilte jedoch der Daily Mail mit, gesehen zu haben, wie sich die Familien Cambridge und Wessex wiederholt "vermischt" hätten. "Sie haben meiner Meinung nach eindeutig gegen die Covid-Regeln verstoßen, weil neun von ihnen aus zwei getrennten Haushalten stammten. Sie hatten offensichtlich alle einen lustigen Abend. Man konnte sehen, dass die königlichen Jugendlichen eine tolle Zeit hatten", wird ein anderer Augenzeuge zitiert.