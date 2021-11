Herzogin Meghan (40) und Prinz Harry (37) werden in diesem Jahr Weihnachten in Kalifornien verbringen. Eine Einladung der Queen lehnten die beiden Berichten zufolge ab.

Laut einem Insider, lud Ihre Majestät die Sussexes ein, sie zu den Feiertagen nach Sandringham zu begleiten - wo sie seit den 1980er Jahren Weihnachten feiert. Doch Meghan und Harry lehnten die Einladung ab, in der Hoffnung, "einen Medienrausch zu vermeiden". Stattdessen feiern die beiden zu Hause in Kalifornien mit ihren beiden Kindern, dem zweijährigen Archie und der fünf Monate alten Lilibet. Das letzte Mal, dass die Sussexes Weihnachten in Sandringham feierten, war 2018, 13 Monate bevor sie bekannt gaben, dass sie als Senior Royals zurücktreten würden.

Dieses Weihnachten wird das erste der Königin ohne ihren Ehemann Prinz Philipsein, der leider im April dieses Jahres im Alter von 99 Jahren verstorben ist. Aus diesem Hintergrund erwarteten viele, dass sich die gesamte königliche Familie um ihre Majestät zur Unterstützung versammeln würde.