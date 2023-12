Schlager-Pärchen erhält Morddrohungen wegen ihrer Liebe

Michelle und Eric Philippi wurden nach ihrem Liebes-Outing übelst beschimpft.

Die Schlager-Stars Michelle (51) und Eric Philippi (26) hatten am 1. Juli ihren ersten gemeinsamen TV-Auftritt als Paar in der ARD-Show von Florian Silbereisen. Eric und Michelle lieben sich – und wollen für immer zusammen bleiben. Im Interview mit "Bild" erzählten sie von ihren tiefen Gefühlen füreinander. Michelle sagte: "Als hätte ich auf diesen Menschen ein Leben lang gewartet." Eric: "Das Wort 'verliebt' reicht da einfach nicht aus, wir sind seelenverwandt." Eigentlich alles wunderschön, denkt man da. Aber: Michelle und Eric Philippi wurden nach ihrem Liebes-Outing übelst beschimpft.

"Das ging bis zu Morddrohungen"

"Ich war erstaunt, wie viel Hass man von fremden Menschen wegen seines Privatlebens erfahren kann. Das ging bis zu Morddrohungen", erzählt Eric im Interview mit der "Bild"-Zeitung. Warum die beiden zu einer Zielscheibe von hasserfüllten Kommentaren wurden? "Wegen unseres Altersunterschiedes", so Michelle. "Mit welcher Berechtigung dürfen Menschen über unsere Gefühle füreinander urteilen, ohne uns überhaupt zu kennen? Die Kommentare auf Social Media gingen weit über Mobbing hinaus. Irgendwann hörte ich auf, sie zu lesen. Sonst wäre ich nur noch traurig und verletzt gewesen."

"Wir wissen: Wir gehören zusammen!"

Das Paar zog gerade in eine gemeinsame Wohnung, mit Michelles jüngster Tochter Mia (15) und ihrem Hund. Michelle sagt gegenüber "Bild": "Uns ist es inzwischen egal, was andere über unsere Liebe denken. Wir wissen: Wir gehören zusammen! Eric ist der Mann meines Lebens. Wir halten uns an der Hand, lassen uns nicht los und gehen gemeinsam, hocherhobenen Hauptes, unseren Weg."