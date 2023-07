Schöneberger präsentiert „Verstehen Sie Spaß? – Das Sommerfest“ – mit Richard Lugner

Auf dem Programm stehen einmal mehr jede Menge Highlights

Für die Sommerausgabe „Verstehen Sie Spaß? – Das Sommerfest“ meldet sich Barbara Schöneberger am Samstag, dem 15. Juli 2023, um 20.15 Uhr in ORF 1 von der Bader Alm im Schwarzwald.

Gemeinsam mit vielen Gästen und tatkräftiger Unterstützung von Comedian Matze Knop feiert sie ein Sommerfest in gemütlicher Lagerfeuer-Atmosphäre. Auf ihrer humorvollen Reise durch Deutschland und Österreich nimmt Barbara Schöneberger das Publikum mit an die unterschiedlichsten Orte und zeigt rund 20 der lustigsten Filme der versteckten Kamera aus den vergangenen Jahren sowie unvergessene Klassiker. Auf dem Programm stehen einmal mehr jede Menge Highlights, bei denen Prominente entweder als Lockvogel im Einsatz waren oder selbst in die Falle gelockt wurden.

Die Gäste der großen Sommershow

Mit dabei sind u. a. Baumeister Richard Lugner, die Schauspiel-Zwillinge Valentina und Cheyenne Pahde, die Fernsehmoderatoren Anna Planken und Till Nassif, Koch und Autor Roland Trettl, Comedian Tahnee und viele weitere Gäste.

Richard Lugner als Besitzer des Wiener Riesenrads

Baumeister Richard Lugner ist für „Verstehen Sie Spaß?“ als Lockvogel unterwegs. Er hat angeblich das Wiener Riesenrad gekauft. Und alle, die mitfahren möchten, müssen tatkräftig mithelfen. Sie sollen vor Abfahrt und auch im Waggon selbst auf Ergometern radfahren, um Strom zu erzeugen