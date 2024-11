Sind Miss Frankreich und dieser Bayern-Star ein Paar?

Bayern-Star Mathys Tel und Miss Frankreich Indira Ampiot - eine neue Liebesgeschichte?

Mathys Tel, der 19-jährige Jung-Star vom FC Bayern München, sorgte am Sonntag nach dem Spiel gegen Union Berlin für Aufsehen im Netz, als er ein Foto auf Instagram teilte. Prompt kommentierte Indira Ampiot (20) alias Miss Frankreich 2023 diesen Post nämlich mit einem Herzaugen-Emoji. Tel ließ sich seinerseits nicht lange bitten und schickte ihr ein rotes Herz zurück. Die beiden stehen schon längere Zeit miteinander in Kontakt, was die Spekulationen innerhalb ihrer Fan-Basen weiter anheizt.

© Getty ×

Indira Ampiot soll am 16. November für Frankreich bei der Wahl "Miss Universe" antreten. Obwohl sie sich mit Tel bisher noch nicht offiziell gezeigt hat, gibt es durchaus Hinweise, die für eine Beziehung sprechen, wie die "Bild"-Zeitung berichtete. Zum Beispiel folgt Tels enger Berater Gadiri Camara ebenfalls Ampiot auf Instagram, was darauf hindeuten könnte, dass die beiden mehr als nur flüchtige Bekannte sind.

© Getty ×

Glück in der Liebe, Pech im Spiel? Auch wenn das private Glück Mathys Tel hold zu sein scheint, schaut es auf sportlicher Ebene weniger rosig aus. Beim Spiel gegen Union Berlin blieb er 90 Minuten auf der Bank. Zuvor im DFB-Pokal konnte er gegen Mainz zwar eine Halbzeit spielen, blieb dabei jedoch ohne nennenswerte Aktionen.