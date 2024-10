× Star-Koch Steffen Henssler muss seinen Führerschein abgeben

Der bekannte TV-Koch Steffen Henssler (52) geriet erneut mit dem Gesetz in Konflikt. Der Star der Kochshow „Grill den Henssler“ wurde vor Gericht in Niedersachsen verurteilt und muss seinen Führerschein abgeben.

Es ist nicht das erste Mal, dass der beliebte Entertainer wegen seiner Fahrweise zur Rechenschaft gezogen wurde.

Führerscheinentzug nach erneutem Verkehrsverstoß

Wie das „Hamburger Abendblatt“ berichtete, fand am vergangenen Donnerstag eine Gerichtsverhandlung vor dem Amtsgericht Tostedt (in Niedersachsen, Deutschland) statt, bei der Steffen Henssler sich für eine erhebliche Geschwindigkeitsüberschreitung verantworten musste. Der TV-Koch hatte Einspruch gegen einen zuvor ergangenen Bußgeldbescheid eingelegt, musste sich jedoch nun den Konsequenzen stellen.

Steffen Henssler bei einem Interview.

Erhebliche Geschwindigkeitsüberschreitung

Am 28. November 2022 wurde der Entertainer in der Ortschaft Harmstorf (Teil der Gemeinde Seevetal, Niedersachsen) von einer Radarkontrolle erfasst. Er fuhr mit einer Geschwindigkeit von 97 km/h, obwohl in dieser Zone eine Höchstgeschwindigkeit von lediglich 50 km/h erlaubt war. Damit überschritt er das Tempolimit um 47 km/h.

Urteil und Konsequenzen

Das Amtsgericht Tostedt verhängte daraufhin eine Strafe von 400 Euro Bußgeld, zwei Punkten in Flensburg sowie ein einmonatiges Fahrverbot. Das Urteil ist zwar noch nicht rechtskräftig, jedoch dürfte es unwahrscheinlich sein, dass Henssler Rechtsmittel einlegt. Die verhängte Strafe entspricht genau dem, was der Bußgeldkatalog bei einer solchen Geschwindigkeitsüberschreitung vorsieht.

Wiederholter Verstoß

Für Henssler ist dies nicht das erste Mal, dass er seinen Führerschein verliert. Bereits im Februar 2023 musste er sich von seinem Führerschein trennen, nachdem ihm Drängeln auf der Autobahn zur Last gelegt wurde. Damals hatte er behauptet, nicht selbst gefahren zu sein, doch eine versteckte Kamera widerlegte seine Aussage. Die Konsequenz: ein erhöhtes Bußgeld von 230 Euro und ebenfalls ein Monat Fahrverbot.

Ein Rückblick auf sein Versprechen

Interessanterweise hatte Henssler noch im vergangenen Jahr in der Talkshow „More Than Talking“ mit Verona Pooth (56) angekündigt, sich im Straßenverkehr zurückzunehmen und ruhiger zu werden. Dieses Vorhaben scheint jedoch nur von kurzer Dauer gewesen zu sein, wie die jüngsten Ereignisse zeigen.